6 Giorni, Bertazzo e Lamon a Fiorenzuola per difendere il titolo

Liam Bertazzo e Francesco Lamon, vincitori l’anno scorso della 6 Giorni delle Rose, si ripresenteranno in coppia alla prossima edizione della gara internazionale al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), in programma dal 6 all’11 giugno, per cercare di difendere il loro titolo.

Entrambi veneti (classe ’92 il padovano Bertazzo, classe ’94 il veneziano Lamon), i due azzurri nel frattempo si sono laureati campioni europei nell’inseguimento a squadre, specialità nella quale erano già saliti due volte sul terzo gradino del podio ai Mondiali.

Non saranno gli unici azzurri a Fiorenzuola: altra coppia assai interessante è quella formata dal veronese Michele Scartezzini (’92) e dal bergamasco Davide Plebani (’96). Il primo ha vinto la 6 Giorni delle Rose nel 2016 con Elia Viviani, mentre nel 2018 ha messo al collo l’argento mondiale dello scratch; il secondo, quest’anno, è stato fra le note più liete del Mondiale di Pruzskow, dove si è piazzato terzo nell’inseguimento individuale (vinto da Filippo Ganna).

I ragazzi del ct Marco Villa hanno come grande obiettivo quello di essere protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il cui percorso d’avvicinamento passerà anche da Fiorenzuola e dalle sue gare di classe 1. Anche quest’anno infatti la manifestazione fiorenzuolana (ad ingresso completamente gratuito) abbina le gare di classe 1 Uci (con punti validi per la qualificazione a Mondali e Olimpiadi) alle prove della sei giorni a coppie, nel contesto di sei serate che prevedono anche vari momenti di spettacolo e intrattenimento, facendone un evento dedicato non solo agli appassionati di ciclismo.

Le gare di Classe 1 Uci (il livello più alto) inserite nel programma della manifestazione sono: Madison, Corsa a Punti, Scratch e Omnium per uomini e donne Elite, Inseguimento Individuale per Under 23 (anche in questo caso maschile e femminile). In ogni serata invece, per la classifica della 6 Giorni a coppie si disputeranno Giro Lanciato e Madison. Prove che, come sempre, richiameranno a Fiorenzuola molti dei più forti pistard del panorama mondiale.

Il programma inizierà ogni sera alle 20, ad eccezione della giornata di domenica 9 giugno, quando si correrà al pomeriggio (dalle 16) perché in serata, nella vicina Castell’Arquato, è in programma un evento dedicato a Luigi Illica (grande commediografo e librettista), alla quale parteciperà anche una folta delegazione della 6 Giorni. Proprio le note di “Aurora”, inno alla bandiera argentina di Luigi Illica, apriranno la manifestazione fiorenzuolana il 6 giugno.

A suonarla sarà il Sexteto Milonguero, orchestra di tango argentino che sarà fra i protagonisti della prima serata. L’ultima invece vedrà ospite d’eccezione il soprano Paola Sanguinetti, per concludersi poi con uno spettacolo di fuochi d’artificio (tutte le info sul sito www.fiorenzuolatrack.it).