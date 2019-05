730 precompilato, open day all’Agenzia delle Entrate

La Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate organizza un’apertura straordinaria completamente

dedicata ai servizi on-line e alla dichiarazione precompilata.

Appuntamento il 28 maggio, dalle 15,30 alle 17,30, negli uffici di piazza Casali. Durante l’incontro i cittadini

potranno accedere e inviare la loro dichiarazione con il supporto del personale dell’Agenzia delle Entrate; verranno poi illustrati i servizi fiscali “online”, tra cui il rilascio del codice pin e le modalità attraverso le quali dichiarare, versare, registrare, consultare e calcolare le imposte. L’accesso è libero.

Anche gli operatori del Comune di Piacenza parteciperanno all’Open Day con un punto informativo per illustrare il nuovo servizio di rilascio delle credenziali Spid offerto dagli sportelli Quic di viale Beverora e dal punto Quinfo di piazzetta Pescheria: “Grazie alla collaborazione con l’Agenzia delle Entrate – spiega il Comune -, l’Open Day sarà l’occasione in cui fornire tutti i chiarimenti e i dettagli sulle modalità per ottenere le credenziali che consentono di accedere, con un’unica password, a tanti servizi online delle Pubbliche Amministrazioni, compreso il Comune di Piacenza”.

“Il nuovo servizio di rilascio Spid per conto di Lepida S.p.A. è attivo dallo scorso 13 maggio e sul sito comunale si possono trovare tutte le informazioni”.