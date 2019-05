Addio a Don Risposi, decano del clero piacentino

E’ morto nel primo pomeriggio di domenica 19 maggio a Castel San Giovanni mons. Enrico Risposi, decano del clero piacentino.

Nato il 23 febbraio 1920 a Vigolzone, è stato ordinato sacerdote 19 giugno 1943. Nell’autunno dello stesso anno fu nominato collaboratore parrocchiale in santa Brigida (PC) e insegnante in Seminario vescovile. Nel 1967 venne nominato parroco di Villò. Nel 1971 fu trasferito a Castel san Giovanni in qualità di parroco dove vi rimase fino al 1998. Nel 1973 fu nominato Vicario Episcopale per il coordinamento amministrativo della Curia e canonico della cattedrale. Nel 1979 venne nominato cappellano di Sua Santità.

Il funerali si terranno martedì 21 maggio, alle ore 15 a Castel San Giovanni, nella Collegiata. Il rito sarà presieduto dal Vicario Generale mons. Luigi Chiesa, in quanto il Vescovo si trova a Roma per l’assemblea generale dei Vescovi italiani (Cei).

Lunedì 20 maggio, alle ore 20.45 in Collegiata (Castel San Giovanni), si terrà la veglia funebre.