Altro arresto in via Torricella: 30enne finisce in manette per spaccio di hashish

Ancora un arresto per spaccio in via Torricella a Piacenza. In manette nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio, è finito un 30enne nato in Nigeria, pregiudicato e in Italia senza fissa dimora, sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Piacenza Levante mentre cedeva dosi di hashish.

La pattuglia in servizio ha osservato lo straniero fermo davanti ad un market mentre parlava con un altro uomo, al quale ha poi consegnato lo stupefacente. Prontamente raggiunto e fermato, il 30enne – come riferisce l’Arma – ha reagito violentemente spintonando uno dei militari e iniziando a scalciare anche gli altri carabinieri intervenuti nel tentativo di sottrarsi al controllo. Non senza fatica e grazie all’intervento immediato di altro personale veniva definitivamente bloccato.

L’acquirente, un giovane marocchino residente a Piacenza, è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato invece arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Via Beverora; verrà processato nella giornata del 30 maggio con rito direttissimo. Risponderà davanti al Tribunale di Piacenza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione – rimarcano dal Comando Provinciale – rientra all’interno di una serie di controlli che i militari della Stazione di Piacenza Levante da diversi giorni stanno effettuando in tutta la zona del quartiere Roma per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti”.