Ancora maltempo dalla notte, scatta l’allerta arancione per rischio esondazioni

Bologna – Un’allerta rossa in pianura a Modena, Reggio Emilia, Parma e Bologna. È stata emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile, sulla base delle previsioni Arpae, fino alla mezzanotte di mercoledì.

L’Emilia-Romagna è infatti ancora interessata da una intensa ondata di maltempo che porterà piogge consistenti e rovesci temporaleschi sulla pianura da Parma a Bologna a partire dal pomeriggio e fino alla mattina di mercoledì 29 maggio.

Ed è allerta arancione per la pianura e la collina di Parma e Piacenza, i bacini emiliani centrali (Modena, Reggio e Parma) e nella pianura emiliana orientale e la costa ferrarese (zone D, E, G, H).

Il quadro meteorologico fa prevedere che già dal primo pomeriggio di oggi (martedì) riprendano le piogge, inizialmente a carattere di rovescio o temporale sul settore appenninico, che diverranno più diffuse durante la serata e la notte, andando ad interessare anche le pianure centro-occidentali.

Le piogge continueranno anche nella mattinata di mercoledì 29 maggio, con intensità localmente elevate, soprattutto sul settore centro-occidentale della regione. Dal pomeriggio di mercoledì, tenderanno a spostarsi verso Est, attenuandosi a partire dalle pianure occidentali. È prevista un’ulteriore “coda” in serata, ma di intensità più ridotta e concentrata sulla Romagna.

Per le condizioni di saturazione del suolo, non sono da escludere riattivazioni di frane anche di medio-grande estensione sui settori maggiormente interessati dalle piogge. La situazione è prevista in attenuazione nelle successive 48 ore. La ventilazione sarà da Nord, non significativa ai fini dell’allertamento; anche lo stato del mare e la criticità costiera appaiono sotto soglia. “Ai cittadini – evidenzia la Protezione Civile – si raccomanda di tenere comportamenti prudenti e improntati all’autotutela”.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione. emilia-romagna.it.