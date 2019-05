Anziano colto da malore nei boschi, intervento del Soccorso Alpino

Nel pomeriggio di giovedì 23 maggio i tecnici del Soccorso Alpino piacentino sono intervenuti in aiuto di un anziano colto da malore nei boschi in località Fontana Rossa di Gorreto, nella città metropolitana di Genova.

L’uomo, di ottantasei anni e residente a Genova, si è sentito male durante una passeggiata in compagnia di altre quattro persone, appartenenti ad un gruppo CAI. Subito sono stati attivati i soccorsi e, considerata la vicinanza con la nostra provincia, è stata inviata sul posto anche una squadra di tecnici del Soccorso Alpino piacentino; oltre all’allertamento delle squadre di terra, è stato disposto il decollo da Pavullo nel Frignano dell’elicottero del 118 con a bordo un tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, abilitato per interventi in ambiente impervio.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno dapprima stabilizzato l’uomo e quindi lo hanno trasportato all’ospedale Maggiore di Parma.