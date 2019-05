Argellati sindaco di Vigolzone con il 53,11%, Calza riconfermata a Gragnano con il 67,23%

“Quella di Vigolzone è stata probabilmente una delle campagne elettorali più vissute e combattute della provincia di Piacenza. Dovevamo recuperare uno svantaggio consistente: quei 700 voti che ci avevano fatto perdere le elezioni 5 anni fa. Invece questa volta ce l’abbiamo fatta”.

Gianluca Argellati commenta con comprensibile soddisfazione l’esito delle urne che, con il 53,11% delle preferenze, gli garantisce la fascia tricolore. Sconfitta Silvia Milza, candidata dell’amministrazione uscente, con il 46,89%.

Una vittoria che ha un significato particolare per il neo primo cittadino, che raccoglie idealmente il testimone del padre, Werner Argellati, scomparso nel 2016, storico sindaco di Vigolzone.

“Il mio primo pensiero è andato proprio a lui – racconta Gianluca Argellati -, devo a lui, ai valori che mi ha trasmesso, questo risultato”.

“I cittadini di Vigolzone hanno premiato il nostro modo di fare campagna elettorale, basato sui contenuti e non sui contrasti personali. Continueremo con questa azione di ascolto della cittadinanza – continua – con l’apertura di tavoli di ascolto e con l’istituzione di un assessorato alle frazioni. Darò mandato all’ufficio tecnico del Comune di stilare un elenco delle criticità presenti sul territorio, in modo da dare il via a un programma di manutenzione straordinaria”.

Soddisfazione non celata quella di Patrizia Calza, confermata al secondo mandato a Gragnano con un consenso molto ampio del 67,2 %. “Sono molto contenta – dice – e ringrazio i gragnanesi per la fiducia che voglio condividere con tutta la mia squadra. Sono stati cinque anni di lavoro molto intenso e credo che il nostro sforzo sia stato premiato. Posso dire che continueremo con lo stesso impegno anche se non sarà facile. Nella nostra lista abbiamo coinvolto persone nuove e per chi è rimasto fuori ci sarà la possibilità di coinvolgerle”.

E su un risultato alle comunali così netto e diverso rispetto alle europee, Calza sottolinea che: “I cittadini hanno voluto lanciare un messaggio ai politici nazionali, mentre a livello locale si guarda al valore delle persone e degli amministratori”.