Arriva lo scontrino elettronico “Bonus per i nuovi registratori di cassa”

Dopo la fattura elettronica al via l’introduzione dello scontrino elettronico, che manderà in soffitta il vecchio foglietto cartaceo necessario per comprovare gli acquisti.

A partire infatti dal 1° luglio 2019 i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro saranno obbligati a sostituire i registratori di cassa e passare alla trasmissione dei corrispettivi in modalità telematica. Quest’obbligo si estenderà dal 1° gennaio 2020 a tutti i titolari di partita IVA.

“Il nuovo scontrino, come previsto all’articolo 22 del Dpr 633/1972, sarà obbligatorio per tutte le categorie che esercitano il commercio al minuto e che non sono tenute all’emissione della fattura elettronica, se non richiesta esplicitamente dal cliente – interviene Raffaele Chiappa, Presidente di Confcommercio Piacenza. Queste categorie dovranno quindi sostituire i registratori di cassa analogici con quelli digitali o adattare quelli in uso con un software, per renderli collegati direttamente all’Agenzia delle Entrate”.

“Per chi ne acquisterà uno nuovo tra il 2019 e il 2020 si vedrà riconosciuto un bonus fiscale, con un credito d’imposta pari al 50% della spesa fino a un massimo di 250 euro. Chi invece adatterà il “vecchio” registratore di cassa, potrà ottenere un contributo fino a 50 euro. Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione dalla prima liquidazione dell’IVA, immediatamente successiva al mese dell’acquisto o dell’adattamento del registratore” continua Chiappa.

Alcune categorie sono state esonerate dal nuovo obbligo e sono le categorie che già erano state escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale. Lo scontrino elettronico completa così il processo di certificazione fiscale che era cominciato con l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica.