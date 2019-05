Assemblea provinciale Unms “Fondamentale il contributo a titolo volontario”

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea annuale dei soci della sezione provinciale dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio per approvare il bilancio consuntivo dell’anno 2018 e il bilancio preventivo dell’anno 2019.

Numerosi i partecipanti, i soci benemeriti e simpatizzanti. Il Presidente Provinciale U.N.M.S. Maurizio Rivetti ha esposto la sua relazione, alla presenza del Presidente Regionale e della Sezione di Bologna, Cav. Giuseppe Ficetola.

L’incontro, come ha puntualizzato il Presidente Rivetti, è stato l’occasione “di richiamare la vera natura dell’UNMS, che è quella di un Ente Morale che in forma gratuita persegue finalità di partecipazione sociale”.

“Risulta pertanto di vitale importanza – sottolineano -, per la sopravvivenza dell’Ente stesso, il contributo a titolo volontario di tutti per sostenere i soggetti più indifesi, anche per mezzo della donazione della quota dell’imposta IRPEF 5×1000”. (Nota stampa)