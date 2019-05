Assigeco e Bausano avanti insieme: il general manager confermato per altri due anni

Assigeco Piacenza riparte dal general manager Andrea Bausano, confermato per altri due anni alla guida dirigenziale della società biancorossoblu del presidente Franco Curioni.

Bausano, 42 anni di Moncalieri arrivato a Piacenza nel 2017, – ricorda la società – è riuscito in queste due stagioni a sviluppare e rinsaldare non solo l’area sportiva ma tutta l’organizzazione extra-sportiva di Assigeco, dal settore giovanile all’area commerciale, creando i presupposti per un’ulteriore crescita della società nata dal matrimonio tra le 2 anime lodigiana e piacentina.

“Sono felice – le parole del presidente Curioni – che Andrea continui il suo percorso di crescita con noi: in questi 2 anni ha dimostrato di lavorare con intensità e professionalità, qualità fondamentali per sviluppare e consolidare sul territorio il progetto Assigeco. Bausano rappresenterà anche per il prossimo biennio una figura fondamentale della nostra struttura, sempre animata da grande passione ed entusiasmo. La sfida sarà quella di consolidare i risultati raggiunti, con lo stimolo di provare a centrare nuovi obiettivi e traguardi”.

“La conferma di Andrea, votata all’unanimità da tutto il cda, è la scelta migliore per poter dare continuità al progetto che abbiamo iniziato 3 anni fa a seguito dell’unione fra UCC e Piacenza Basket Club – concorda il vice presidente Luigi Stecconi-. L’apprezzato lavoro sulla prima squadra, il costante miglioramento qualitativo e organizzativo del settore giovanile, uniti all’allargamento della base delle società sportive legate al nostro progetto, sono per la maggior parte merito del lavoro quotidiano sviluppato da Andrea Bausano”.

“Il rinnovo della collaborazione con Andrea Bausano – aggiunge il coordinatore generale Vittorio Boselli – è il segno dell’apprezzamento della società sul lavoro compiuto nei primi due anni. Andrea ha accompagnato, sostenuto e arricchito con competenza e laboriosità la crescita del progetto Assigeco Piacenza, che è ambizioso perché integra due storie sportive e due territori. Adesso il progetto è chiamato a un ulteriore salto di qualità organizzativo e sportivo e sono certo che nella nuova fase che si apre il suo apporto sarà molto prezioso”.

E infine Bausano: “Sono felicissimo di questo rinnovo che interpreto prima di tutto come un grande attestato di stima da parte del Presidente Curioni nei miei confronti e di questo lo ringrazio. Due anni fa con Franco, insieme a Luigi Stecconi e Vittorio Boselli abbiamo intrapreso un percorso che credo stia iniziando a dare i suoi frutti sia per la parte sportiva ma non solo”.

“La società si sta strutturando sempre di più in tutte le sue aree, per continuare questa bellissima avventura nella seconda serie italiana; lavoriamo giorno dopo giorno per aggiungere tutti quei mattoncini che possono renderci ancora più solidi e sempre più ambiziosi. Credo molto in questo territorio e nella sua potenzialità oltre che nella competenza di chi con me collabora e per questo non posso che essere molto fiducioso che, con pazienza e professionalità, otterremo i risultati che ci siamo prefissati di raggiungere tutti insieme.”

Foto uccassigecopiacenza.it