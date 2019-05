Atletica Piacenza, 18 atleti qualificati ai Campionati Italiani

L’Atletica Piacenza è nel pieno della sua attività. Partendo da Piacenza, passando per la Regione fino ad arrivare alle competizioni nazionali, sono numerosi gli atleti tra le fila biancorosse che stanno dando – e daranno – battaglia nelle diverse competizioni.

CDS ALLIEVI A FERRARA – Partendo dalla cronaca, nel weekend passato i giovani Allievi biancorossi hanno affrontato una difficile e bagnata trasferta a Ferrara, in occasione dei CdS Allievi, ottenendo brillanti risultati nonostante il meteo avverso.

Bellissima prestazione per la staffetta 4×400 composta da Bongiorni, Giandini, Ferrarini e Milani: i quattro hanno prevalso nettamente su tutti gli avversari, regalandosi l’oro e il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani. Standard tricolore centrato anche da Andrea Rinaldi, nella gara di contorno: appena tornato da un infortunio alla caviglia, il forte martellista piacentino ha scagliato il martello a 47,51m. Il suo compagno di squadra Matteo Ceruti, ha sfiorato il minimo nel peso, grazie al primato personale di 12,34m, migliorandosi poi anche nel disco con un lancio a 35,63m.

In questo modo, i giovani biancorossi qualificati per i Campionati italiani sono ora 18: un risultato eccezionale, soprattutto considerato che tutti gli atleti sono cresciuti sul territorio e non sono stati ceduti a squadre esterne, con la bellissima eccezione di Andrea Dallavalle, professionista in forza alle Fiamme Gialle.

FINALE REGIONALE CDS CADETTI AL DORDONI – L’Atletica Piacenza si appresta inoltre ad organizzare la finale regionale dei CdS Cadetti, in programma sabato 25 e domenica 26 al Campus Pino Dordoni.

Tutte le squadre più quotate dell’Emilia-Romagna si affronteranno nella principale manifestazione giovanile di questa parte della stagione. L’Atletica Piacenza schiererà sia la squadra maschile sia quella femminile: la prima addirittura si presenta in pole position, essendo quella con il punteggio di qualificazione più alto. Si attende quindi con grande speranza il fine settimana.

CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES E BRIXIA MEETING – Il fine settimana è atteso non solo per la manifestazione a Piacenza. Sono infatti in programma due importantissimi appuntamenti cui parteciperanno atleti biancorossi: i Campionati italiani di Prove Multiple Juniores e il Brixia Meeting.

Al primo parteciperà Gaia Massari: forte dei suoi 3815 punti nell’Eptathlon e della medaglia d’argento ai Campionati regionali, prima delle piacentine in gara, Gaia si appresta a dare il meglio di sé a Mantova nella gara regina dell’atletica. Al secondo evento, che consiste in un prestigioso meeting internazionale per Regioni, vestiranno la maglia verde emiliano-romagnola Eleonora Nervetti per la staffetta 4×100 e Filippo Giandini per i 2000 siepi.