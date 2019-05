Baseball, domenica di recuperi: Piacenza ad Avigliana

Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di riposo consentirà di recuperare integralmente la prima giornata d’andata di Serie B che a suo tempo non vide, causa il maltempo, la disputa di alcun incontro.

Al Piacenza tocca il fanalino di coda Avigliana da affrontare in trasferta (domenica, gara1 alle 11 – gara2 alle 15,30 – arbitri Crescenzi e Forte) e l’occasione è di quelle che, se sfruttate a dovere, possono determinare una decisa inversione di tendenza. A Piacenza servono punti come il pane per rompere un momento sfavorevole ed iniziare possibilmente a risalire in classifica. Avigliana dal canto suo non ha ancora vinto nelle otto opportunità che il calendario ha finora offerto e sta seriamente candidandosi al ruolo di cenerentola del girone.

Al Piacenza il compito di frenarne le velleità, anche se tradizionalmente il diamante piemontese si è spesso rivelato ostico per i colori biancorossi. Per un motivo o per l’altro la formazione piacentina non è mai riuscita ad imporre sul campo una superiorità apparsa il più delle volte evidente e domenica sarà necessario sfatare questa circostanza che alla lunga rischia di tramutarsi in un vero e proprio tabù.

L’impressione è che per fare questo molto dipenda dal Piacenza più che da altri, visto che ad armi pari è la squadra di Nieves a vantare un potenziale superiore. Il presupposto è che tutto giri a dovere e che coloro che in questo primo scorcio di stagione hanno segnato il passo rispondano finalmente alla chiamata. Dettaglio curioso è che sette giorni dopo inizierà il girone di ritorno con Piacenza ed Avigliana di nuovo di fronte, stavolta al De Benedetti.

Quattro confronti a distanza ravvicinata che, a seconda di cosa succederà, potrebbero rilanciare alla grande il Piacenza oppure farlo scivolare sll’orlo di un baratro.

LE ALTRE PARTITE: Poviglio-Junior Parma, Crocetta Parma-Milano e Codogno-Fossano.

CLASSIFICA: Codogno 875 (8-7-1), Poviglio 750 (8-6-2), Milano 625 (8-5-3), Junior e Crocetta 571 (7-4-3), Fossano 375 (8-3-5), Piacenza 167 (6-1-5), Avigliana 0 (8-0-8).

GIOVANILI – Trasferta sulla carta abbordabile per l’Under 12 piacentina a Langhirano (Parma). La corsa ai play-off è apertissima per i giovani biancorossi, chiamati a far valere i pronostici come accaduto all’andata quando il successo fu di larghe proporzioni.