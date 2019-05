Baseball, la pioggia ferma ancora il Piacenza: salta la gara con il Fossano

Il maltempo continua a perseguitare il Piacenza ed anche in un turno di B parzialmente falcidiato dai rinvii il diamante di Fossano, sul quale i biancorossi erano in trasferta, si è rivelato il più “sfortunato” costringendo le squadre a non scendere nemmeno in campo.

Per il nove di Kevin Nieves diventano così quattro i doppi incontri non disputati, il primo dei quali sarà recuperato domenica prossima ad Avigliana (To). L’ultimo turno d’andata ha visto comunque la disputa di un certo numero di incontri e la contemporanea perdita dell’imbattibilità da parte di entrambe le capoliste. Poviglio ha addirittura lasciato entrambe le partite al Milano (11-4 e 5-3), mentre Codogno ha vinto solo gara1 con la Crocetta Parma (4-3) perdendo poi gara2 7-5.

A Parma è proseguito il digiuno dell’Avigliana, battuta 16-9 dallo Junior prima che la pioggia impedisse la disputa di gara2. In virtù di questi risultati la classifica si presenta così: Codogno 875 (8-7-1), Poviglio 750 (8-6-2), Milano 625 (8-5-3), Junior e Crocetta 571 (7-4-3), Fossano 375 (8-3-5), Piacenza 167 (6-1-5), Avigliana 0 (8-0-8).

BENE L’UNDER 12 – Viaggia a vele spiegate invece la squadra Under 12 del Piacenza, che sabato al Montesissa ha battuto la Crocetta Parma 9-5 al termine di un palpitante derby che nella prima parte ha visto primeggiare gli ospiti, in vantaggio fino 5-3 al 3° inning. La risposta biancorossa a partire dal 4°, con i 4 punti del sorpasso e poi al 5° con gli altri 2 della sicurezza.

Davvero una prova di forza e maturità dei piccoli biancorossi contro una delle avversarie dirette nella corsa ai play-off, che a questo punto diventano sempre più credibili. Sabato trasferta a Langhirano.