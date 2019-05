Bici urtata da un’auto, feriti mamma e figlio di 3 anni

Due incidenti a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, intorno alle 17 di giovedì, nella zona di via Colombo a Piacenza.

Il primo si è verificato all’imbocco del parcheggio di un supermarket, dove una Citroën C3 ha urtato una bicicletta che transitava sul marciapiede con in sella una donna insieme al figlio di 3 anni, seduto sul seggiolino posteriore. Entrambi sono finiti a terra; rapidamente soccorsi da un’ambulanza della Pubblica Croce Bianca di Piacenza e dall’auto infermieristica del 118, sono sono stati condotti in pronto soccorso.

Fortunatamente le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto per i rilievi di legge gli agenti della Polizia Municipale.

TAMPONAMENTO IN VIA CADUTI SUL LAVORO – Il secondo incidente ha invece coinvolto in via Caduti Sul Lavoro una Hyundai ix35, che per cause ancora in corso d’accertamento da parte gli agenti della Municipale è andata a tamponare una Citroën C3 che la precedeva.

A rimanere ferita la guidatrice della Hyundai, che viaggiava con la figlia di 10 anni, quest’ultima rimasta illesa così come le persone a bordo del veicolo tamponato. I sanitari della Pubblica Croce Bianca, intervenuti con una seconda ambulanza, hanno quindi portato la donna in ospedale per gli accertamenti del caso.