Bis di vittorie per Eleonora Gasparrini (Vo2 Team Pink) nel weekend

Due successi in meno di 24 ore, dalla cronometro alla gara su strada, dalla Lombardia alle Marche dopo un viaggio di oltre 400 chilometri. E’ la grande prova di forza offerta da Eleonora Camilla Gasparrini, “panterina” torinese del VO2 Team Pink protagonista indiscussa del fine settimana ciclistico della categoria Donne Juniores.

Sabato 18 maggio pomeriggio la ciclista nonese (frazione San Dalmazzo) si era imposta nella cronometro di Romanengo (Cremona) precedendo la compagna di squadra Sofia Collinelli. Premiazioni e via in pulmino alla volta delle Marche, più precisamente a Osimo Stazione, dove domenica 19 maggio il talento piemontese ha festeggiato il secondo successo consecutivo (il terzo 2019 contando anche l’acuto di Caivano nel Giro della Campania in Rosa) precedendo sulla linea del traguardo l’under Giada Capobianchi (Capobianchi Cicli Moto Sport) e la nazionale russa Aigul Gareeva.

Quarto posto assoluto (e terza junior) per la compagna di squadra milanese Aurora Mantovani a completare la grande festa del team piacentino, mentre la parmense Giulia Aimi (classe 2000) è stata premiata come quarta under.

La domenica del sodalizio presieduto da Gian Luca Andrina si è completata con un poker di piazzamenti, tutti centrati sotto la pioggia a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova). Nelle Esordienti, ottava posizione per la casalasca Elena Delogu e decima per la piacentina Arianna Giordani; bis nella top ten anche nelle Allieve, a firma delle bresciane Silvia Bortolotti (quinta) e Greta Bonazzoli (ottava).

Risultati

Donne Junior Osimo Stazione: 1° Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink) 76 chilometri 200 metri in 1 ora 53 minuti, media 40,460 chilometri orari, 2° Giada Capobianchi (Capobianchi Cicli Moto Sport, Under), 3° Aigul Gareeva (Nazionale russa), 4° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink), 5° Giorgia Catarzi (Ciclismo Insieme), 6° Giulia Giuliani (Ciclismo Insieme), 7° Gaia Masetti (Breganze Wilier Team), 8° Prisca Savi (Scv Bike Cadorago), 9° Lara Scarselli (Ciclismo Insieme), 10° Alessia Patuelli (Breganze Wilier Team).

Allieve Gazoldo degli Ippoliti: 1° Sara Fiorin (Cicli Fiorin) 48 chilometri in 1 ora 19 minuti 21 secondi, media 36,295 chilometri orari, 2° Francesca Barale (Pedale Ossolano), 3° Valentina Basilico (Cesano Maderno), 4° Chiara Sacchi (Busto Garolfo), 5° Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink), 6° Sara Aubry (Scv Bike Cadorago), 7° Sofia Nicolini (Pedale Ossolano), 8° Greta Bonazzoli (VO2 Team Pink), 9° Beatrice Caudera (Cicli Fiorin), 10° Elisa Roccato (Cadeo Carpaneto)

Donne Esordienti Gazoldo degli Ippoliti: 1° Carola Ratti (Cardanese) 27 chilometri in 45 minuti 12 secondi, media 35,841 chilometri orari, 2° Federica Venturelli (Cicli Fiorin), 3° Rebecca Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po), 4° Asia Zanoni (Team Nuvolento), 5° Giulia Negri (Polisportiva San Marinese), 6° Anita Baima (Cicli Fiorin), 7° Camilla Locatelli (Cesano Maderno), 8° Elena Delogu (VO2 Team Pink), 9° Alessia Rossetti (Ju Green Gorla Minore), 10° Arianna Giordani (VO2 Team Pink).

Nella foto di Matteo Romanelli, l’arrivo vittorioso di Eleonora Camilla Gasparrini a Osimo Stazione.