Busa Foodlab, addio sogno promozione: Biella vince e vola in finale playoff

Si chiude nelle semifinali playoff il lungo campionato di pallavolo del Busa Foodlab Gossolengo, superato in Gara 2 da una Virtus Biella che si giocherà la promozione in serie B1 nella serie finale.

Le ragazze di coach Cornalba chiudono così una stagione che le ha viste duellare nelle posizioni di testa, prima con le genovesi dell’Olympia e poi con una Alsenese capace di piazzare la stoccata vincente negli ultimi appuntamenti di regular season.

Gli applausi dei tanti tifosi accorsi al Palazzetto dello Sport di Gossolengo accompagnano un finale amaro ma chiudono un percorso di altissimo livello nella seconda partecipazione consecutiva in serie B2 della squadra.

La sfida decisiva – una vittoria del Busa Foodlab avrebbe permesso di giocarsi la finale in Gara 3 – si apre con la diagonale Giorgi-Cobbah, Gatti e Scarabelli in banda, Nedeljkovic e Zambelli al centro con Poggi e Traversoni nel ruolo di libero.

Il primo parziale è senza dubbio il più combattuto ed equilibrato: Gatti trova buone percentuali in attacco, Virtus Biella risponde con una battuta efficace. Si lotta punto a punto con le biancoverdi a trovare il massimo vantaggio sullo score di 17-15. Le ospiti ribattono e si portano sul 20-22 costringendo coach Cornalba al timeout. La prima palla set è della Virtus che capitalizza il vantaggio con un ace.

Il copione di secondo e terzo set è piuttosto similare: Virtus che scappa via nelle primissime battute con vantaggi considerevoli (1-6), Scarabelli e compagne che faticano a trovare compattezza in ricezione ed efficacia in attacco.

Nonostante i cambi operati – con gli ingressi di Cornelli, Mascherini, Beltrando e della giovanissima Antola – l’inerzia della partita non cambia e Virtus Biella chiude partita e la serie delle semifinali playoff per 3-0.

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO-PROCHIMICA VIRTUS BIELLA 0-3 (23-25; 16-25; 17-25)

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Giorgi 2, Beltrando 2, Cobbah 2, Mascherini 2, Gatti 10, Scarabelli 8, Cornelli 4, Antola, Nedeljkovic 6, Zambelli 1, Poggi (L), Traversoni (L). All. Cornalba-Anni

PROCHIMICA VIRTUS BIELLA: Mariottini, Fonsati 12, El Hajjam 16, Diego 8, Formaggio, Zecchini 3, Ubezio 14, Baratella (L). NE: Bullano, Cisilino, Frascarolo, Raseni, Vodopi. All. Venco-D’Ettore