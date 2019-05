Cade in bicicletta, soccorso con l’eliambulanza

Intervento dell’eliambulanza da Parma in provincia di Piacenza nel pomeriggio di sabato 25 maggio.

I soccorsi sono scattati a Cà del Bulla tra i comuni di Travo e Gazzola per un ciclista caduto durante un’escursione.

Sul posto sono giunti l’ambulanza della Pubblica di Rivergaro e l’auto infermieristica, e in un secondo tempo è stato deciso di trasportare il ferito in eliambulanza.

La persona è stata così condotta al Pronto soccorso di Parma in condizioni serie ma non in pericolo di vita.