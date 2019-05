Cade dal tetto da cinque metri, soccorso dall’eliambulanza: è grave

Grave infortunio nel pomeriggio di martedì a Caorso (Piacenza): coinvolto un uomo di 76 anni, rimasto vittima di una caduta da un’altezza di circa cinque metri.

E’ accaduto in un’abitazione in località Ronchi, lungo la strada che conduce a San Pietro in Cerro. L’uomo, mentre svolgeva alcuni lavori di manutenzione, per cause da accertare avrebbe perso l’equilibrio precipitando a terra da una tettoia dopo un volo di alcuni metri.

Una caduta che inizialmente non pareva avergli procurato gravi conseguenze; in seguito le sue condizioni sarebbero però peggiorate e nel tardo pomeriggio sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118, con l’ambulanza della Pubblica di Monticelli e l’autoinfermieristica.

Attivata anche l’eliambulanza da Parma, atterrata nelle vicinanze, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Maggiore in codice rosso.