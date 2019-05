Cade da una scala, 41enne infortunato mentre lavora alla Veggioletta

Infortunio sul lavoro nella mattinata del 20 maggio a Piacenza in un’azienda della zona Veggioletta che si occupa di trattamenti termici ai metalli.

Un uomo di 41 anni è caduto da un’altezza di circa due metri riportando un trauma alla schiena. Secondo quanto si è appreso, stava lavorando su una scala per la manutenzione di un macchinario utensile. Dopo la caduta è rimasto sempre cosciente.

Sul posto sono tempestivamente giunti i soccorsi della Croce Rossa di Piacenza, con l’auto infermieristica 118 e i carabinieri. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Piacenza in condizioni serie, ma non si troverebbe in pericolo di vita.