Calcio femminile: sul campo della Spes Borgotrebbia il primo trofeo “Città di Piacenza”

JUVENTUS, SASSUOLO, UDINESE E PARMA DOMENICA SUI CAMPI DELLA SPES BORGOTREBBIA PER IL PRIMO TROFEO CITTA’ DI PIACENZA

Juventus, Sassuolo, Udinese e Parma. Potrebbe essere un anticipo della prossima Serie A, invece è il quadrangolare che andrà in scena domenica 2 giugno sui campi della Spes Borgotrebbia.

La società piacentina ha fatto le cose in grande organizzando per la prima volta un torneo di calcio femminile che vede in campo società professionistiche.

Il trofeo “Città di Piacenza” rappresenta l’esordio per la nostra provincia di una disciplina in grande crescita negli ultimi anni. Sul nuovissimo terreno in sintetico del Puppo B, in via Anguissola a Borgotrebbia, scenderanno in campo le formazioni della categoria Under 15: la formula è quella del girone all’italiana: si parte alle 10.30 e intorno alle 16 sono previste le premiazioni dopo che tutte le squadre si saranno affrontate in partite da 25 minuti l’una.

Il quadrangolare promette spettacolo e un livello tecnico elevato; la Juventus dopo aver vinto il proprio girone in campionato sta disputando le fasi interregionali, il Sassuolo ha chiuso al secondo posto dietro il Bologna e ha appena terminato il raggruppamento che la metteva di fronte alle migliori formazioni del nord Italia, l’Udinese ha recentemente giocato la finale del “We Love Football” che vedeva impegnate alcune delle migliori formazioni italiane di categoria, mentre il Parma arriva forte della vittoria nel “Città di Felino”. Insomma, ci sarà da divertirsi e gli appassionati potranno ammirare il meglio del calcio femminile.

«Il settore giovanile – spiega Maurizio Russo, presidente della Spes Borgotrebbia – è da sempre il cuore della nostra attività. Investiamo risorse e impegno per i più piccoli e quest’anno abbiamo voluto dare spazio anche al calcio femminile, un settore in grande crescita che seguiamo con attenzione».

Il sabato pomeriggio, in anteprima al torneo vero e proprio, gli Esordienti 2006 della Spes Borgotrebbia affronteranno in amichevole (sul Puppo B alle 18) la squadra femminile dell’Udinese.

Il programma completo del torneo:

Domenica 2 giugno

Ore 10.30 Parma-Udinese

11.00 Juventus-Sassuolo

11.30 Parma-Juventus

12.00 Udinese-Sassuolo

15.00 Parma-Sassuolo

15.30 Juventus-Sassuolo

16.00 premiazioni

La manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Gas Sales, Bluenergy, Banca di Piacenza, Panificio Devoti, Comec, Automar, Comunità Val Nure, Tagliaferri Auto, Bardini e Mg servizi.