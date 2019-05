Calcio e solidarietà: a Carpaneto la nazionale calcio Tv con il Gabibbo

E’ giunto agli sgoccioli il conto alla rovescia per “Il cuore di Carpaneto”, il match benefico di calcio organizzato dalla Vigor Carpaneto con il patrocinio del Comune di Carpaneto. L’appuntamento, infatti, è per domani (sabato) alle 15,30 allo stadio “San Lazzaro” del paese dove si sfideranno la squadra denominata “Team Solidarietà” e la nazionale calcio Tv.

L’intero incasso sarà destinato all’acquisto di macchinari medici sanitari (tra cui un defibrillatore per la nuova palestra) a servizio del paese, aiutando tra l’altro la casa di riposo e il centro socio-riabilitativo diurno “Mastro Balocco”.

La formazione Team Solidarietà (allestita da Antonio Rapacioli, che ha curato anche il versante-sponsor) conterà tanti volti noti del calcio: guidata in panchina dall’ex biancorosso (e anche ex tecnico della Vigor) Mino Lucci, la formazione conterà lo storico cannoniere del Fiorenzuola Stefano Pompini, un altro ex rossonero come Cristian Trapella, l’attuale tecnico della Vigor Marco Veronese (che vanta anche 3 presenze in serie A con l’Inter), oltre al sindaco di Carpaneto Andrea Arfani, al presidente della Vigor Giuseppe Rossetti, Claudio Lusignani (impegnato anche in ambito organizzativo) e a Charlie Gnocchi, fratello di Gene e una delle voci di Rtl.

Negli ultimi giorni, inoltre, sono fioccate le adesioni della squadra nazionale calcio Tv. Oltre a Federico Stragà, prima presenza ufficializzata già in occasione della precedente presentazione ufficiale in Municipio, diversi saranno i volti noti presenti: il duo dei Nerkiop Mirko e Gabriele, Baz, Gianluca Impastato dei Turbolenti, il protagonista di Italia’s Got Talent Nicola Virdis, Lapo De Carlo, l’inviato di Striscia la notizia Moreno Morello e – attrazione dell’evento – il Gabibbo.

I biglietti avranno un costo di 5 euro per gli adulti e 1 euro per i bambini. Il pomeriggio benefico di festa inizierà già alle ore 14 con la dimostrazione di varie associazioni locali e una partita tra baby calciatori, con i 2009 della Vigor Carpaneto che sfideranno una squadra di coetanei provenienti da varie formazioni piacentine.