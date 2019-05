Calderoli a Rivergaro e Pontedellolio “Questo Governo ha rimesso i territori al centro”

Questo Governo ha liberato risorse – come i soldi per i Comuni e le Province che hanno i conti in ordine – per i territori che vengono gestite dai territori. Non più bandi nazionali, ma regolati dalle diverse aree. E prossimamente, ci saranno bandi per le assunzioni di dipendenti pubblici, che saranno gestiti dagli Enti locali e non da Roma.

Lo ha detto il senatore della Lega Roberto Calderoli, che il 21 maggio, accompagnato dalla deputata Elena Murelli, ha incontrato il candidato alle Europee Manuel Ghilardelli e i candidati sindaco a Pontedellolio e Rivergaro. «Non più una politica delle clientele, ma servizi uguali per tutti gli italiani» ha affermato lo storico leader leghista.

Murelli ha, infine, garantito l’appoggio della maggioranza a progetti concreti di associazioni e attività produttive. La deputata ha rafforzato il concetto dell’importanza delle istanze locali spiegando che «è sì importante il lavoro svolto dai parlamentari, ma è fondamentale una presenza capillare sul territorio per ascoltarne e recepirne i bisogni da tramutare poi in soluzione dei problemi». (nota stampa)