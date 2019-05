Ciclismo, Mattia Pinazzi ed Elisa Roccato regalano due podi al Cadeo Carpaneto

Doppio podio per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto.

A Medicina (Bologna), lo junior parmense Mattia Pinazzi ha centrato il secondo posto alle spalle di Francesco Della Lunga (Gs Stabbia), mentre a Santa Maria in Fabriago l’Allieva cremonese Elisa Roccato (Cadeo Carpaneto) è giunta terza.

Nella stessa località nella corsa per Donne Esordienti decimo posto nella graduatoria dei primi anni per la piacentina del Cadeo Carpaneto Paola Bravo. Infine, negli Esordienti a Soncino (Cremona) ottavo posto per Daniel Vitale (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem) nei secondi anni e settimo per il compagno di squadra Giuseppe Smecca nei primi anni.

Foto Rodella