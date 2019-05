Ciclismo, Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink) vince in Romagna

Vittoria, podi e piazzamenti. E’ una torta ricca e gustosa quella che ha cucinato il VO2 Team Pink nell’ultima domenica di maggio in sella su due fronti nel panorama ciclistico giovanile femminile.

A Bolzano, nella gara Open riservata a Elite e Donne Juniores, il sodalizio piacentino ha partecipato con otto Junior, centrando il sesto posto assoluto con la ravennate Sofia Collinelli, premiata anche come seconda Junior al traguardo, mentre il successo assoluto è andato alla marchigiana Anastasia Carbonari, con quello di categoria a Gaia Masetti.

Ancor meglio è andata in Romagna, con la gara di Santa Maria in Fabriago (Ravenna), dove è arrivato il successo nelle Allieve della bresciana Silvia Bortolotti, che ha regolato un terzetto di avanscoperta completato da Amy Mazzotti (Re Artù General System) – seconda – e da Elisa Roccato (Cadeo Carpaneto), terza. Per la ciclista di Bedizzole, primo successo da Allieva (categoria affrontata per il secondo anno) e regalo di compleanno in anticipo di un giorno.

Ricca la presenze di “panterine” nella top ten: quarta la torinese Martina Sanfilippo, quinta la reggiana Elisa Incerti e settima la parmense Giulia Raimondi. Inoltre, nelle Esordienti terzo posto per la reggiana Martina Campitiello e quarto per la casalasca Elena Delogu (stessa posizione nella graduatoria dei secondi anni), mentre in quella di primo anno figurano Linda Ferrari quarta, Mia Costantini quinta, Arianna Giordani settima ed Emma Del Bono ottava.