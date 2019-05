Coldiretti, in piazza frutta e verdura salvata dal maltempo “Consumate prodotti del territorio”

Le fragole colpite dal maltempo in mostra questa mattina, venerdì 24 maggio, in piazza Duomo. Le forti precipitazioni delle ultime settimane hanno ridotto le quantità, come spiegato ai tantissimi visitatori del mercato contadino di Campagna Amica, dalla Coldiretti di Piacenza.

In mostra c’era la frutta e la verdura di stagione e quindi oltre alle fragole, ravanelli e asparagi. “Abbiamo ribadito l’importanza di consumare prodotti di stagione e del territorio” – conferma Valerio Galli, responsabile di Campagna Amica.

Doveroso ricordare che tra i più colpiti dal maltempo nel Piacentino ci sono indubbiamente gli apicoltori. “Persa per l’ennesima volta la produzione di miele di tarassaco e acacia, – ha commentato in merito Roberto Pinchetti che presiede l’Associazione degli Apicoltori Piacentini- la speranza è di recuperare con gli altri mieli che il nostro territorio offre, in particolare il miele di tiglio, di castagno, oltre a svariati e ottimi mieli millefiori e di melate”.

E’ stata anche l’occasione per sensibilizzare i presenti sull’importanza della trasparenza al consumatore e quindi sulla mobilitazione “Stop Cibo Anonimo”, la raccolta firme finalizzata a chiedere all’Unione Europea l’estensione dell’obbligo dell’etichetta d’origine su tutti gli alimenti.