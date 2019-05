Controlli nel quartiere Roma, 100 uomini impegnati e 2mila dosi di droga sequestrata

“La nostra presenza nella zona del quartiere Roma è quotidiana. Lo dimostrano non solo gli uomini impiegati nel presidiare l’area, ma anche la decisione assunta dal questore di organizzare, proprio nei giardini Margherita, l’evento dei Polis Days lo scorso anno. Segno questo di attenzione e vicinanza nei confronti dei cittadini”.

Il capo di gabinetto della Questura di Piacenza, Filippo Sordi Arcelli Fontana, traccia un bilancio degli ultimi controlli effettuati dalla polizia, insieme a Polfer, all’unità cinofila della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Controlli che avvengono, sottolinea, “con continuità e puntualità”.

Negli ultimi giorni circa 100 rappresentanti delle forze dell’ordine hanno controllato 395 persone e 142 veicoli, utilizzando i moderni software di controllo targhe, così come 5 locali, uno dei quali è stato chiuso per 60 giorni, come disposto dal questore di Piacenza Pietro Ostuni.

Cinque gli arresti messi a segno dalla squadra mobile, per episodi distinti di spaccio di droga e rissa. Complessivamente sono state sequestrate 2mila dosi di droga, sono state denunciate 11 persone per diversi reati (furto, spaccio, porto di oggetti atti a offendere), e sono stati adottati 5 fogli di via obbligatori.

“I controlli continueranno nei prossimi giorni – conclude il capo di gabinetto -, sia sulle strade che negli esercizi commerciali”.