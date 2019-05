Cori piacentini insieme al Gotico: serata benefica per la Pneumologia

Una serata di canto con un fine di solidarietà e cura per tutti i piacentini. Sabato 25 maggio, alle 21, nel Salone monumentale di Palazzo Gotico, l’Aerco (Associazione emiliano romagnola cori), in collaborazione con il Comune di Piacenza, organizza l’annuale rassegna dei cori piacentini che aderiscono all’associazione.

Quest’anno l’evento avrà scopo benefico. Le libere offerte raccolte durante la serata saranno devolute al reparto di Pneumologia dell’Ospedale di Piacenza per contribuire all’acquisto di un videobroncoscopio di ultima generazione.

“Abbiamo raccolto la proposta di uno dei nostri cori – informa Edoardo Mazzoni, delegato Aerco per la provincia di Piacenza – di caratterizzare la nostra annuale rassegna con uno scopo benefico ed in particolare nei confronti del reparto di pneumologia. I cori hanno aderito con piacere e il Comune di Piacenza, nella persona dell’assessore Jonathan Papamarenghi, ci ha subito supportato”.

La rassegna prevede l’esibizione de I cantori di Casaliggio, Schola cantorum di Podenzano, gruppo gospel New Sisters di Podenzano, Ana Valnure di Bettola, Schola Cantorum di San Giorgio, Gerberto Città di Bobbio e Montegiogo di Lugagnano.

“Questo evento è molto importante – mette in evidenza il prof. Cosimo Franco, direttore di Pneumologia all’ospedale di Piacenza – perché testimonia come il privato, ma soprattutto le associazioni come AERCO, si stiano impegnando per sostenere l’acquisto di strumenti sempre più all’avanguardia per permettere diagnosi sempre più precise e quindi agevolare anche le successive cure, come in un gioco di squadra”.

“Il videobroncoscopio (Ebus: Endo Bronchial Ultra Sound) è uno strumento prezioso, che permette di diagnosticare anche le più piccole avvisaglie del tumore al polmone intervenendo con precisione ed efficacia all’interno delle vie bronchiali”.