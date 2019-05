Cronache dal Cuncertass, l’intervista ai Domergue

Bentornati a un nuovo appuntamento con “Cronache dal Cuncertass”, oggi vi facciamo conoscere un altro gruppo piacentino: i Domergue!

I Domergue sono stati il primo gruppo a suonare e ad animare il palco del Cuncertass del Primo Maggio alla coop di S. Antonio. Dopo il live, abbiamo fatto loro qualche domanda cosi da poterli conoscere meglio.

Ecco a voi quindi l’intervista a Domergue, buona lettura:

1) Vi potete presentare?

Arianna Bianchi (cantante)

Lucio Passerini (chitarra)

Alex Viti (basso)

Amerigo Valenti (batteria).

2) Da quanto tempo suonate e cosa vi ha spinto a farlo?

Noi suoniamo da 2 anni. Abbiamo iniziato par passione, avevamo gruppi diversi e poi ci siamo messi insieme, ci conoscevamo solo in 3, mentre la cantante la conoscevamo solo di vista.

3) Che musica ascoltate?

Generi tutti diversi. Arianna e Lucio ascoltano blues e soul, Alex ascolta blues, rock e hard-rock, mentre Amerigo ascolta musica elettronica e jazz.

4) Da che cosa deriva il nome della band?

Deriva dal film “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino.

5) Lavorate o studiate?

Studiamo tutti.

6) Dove vi trovate per provare?

Ci troviamo a casa del batterista oppure in una sala prove privata.

Alla fine dell’intervista abbiamo ringraziato per il tempo che ci hanno dedicato e per la loro buona disponibilità nel rispondere alle nostre domande. Abbiamo avuto molto piacere a conoscere un nuovo gruppo giovane ed emergente, che produce e assembla generi musicali nuovi, dinamici ed in continua evoluzione. Speriamo di sentirli ancora il prossimo anno a ravvivare il Cuncertass!

La redazione del Civico 11