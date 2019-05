Dal Rotary Valtidone borse di studio per gli allievi del “Don Orione”

Gruppo Piacentino

Il Rotary Valtidone assegna borse di studio agli allievi dell’Istituto professionale “Don Orione”

Il Rotary è un’associazione mondiale di persone che mettono a disposizione le loro competenze professionali con azioni di servizio e generosità attiva al di sopra di ogni interesse personale, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione e si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace.

Questi principi dovrebbero essere condivisi in ogni tipo di aggregazione. La scuola è un luogo di apprendimento, di crescita e di amicizia, dove una sana competizione aiuta a diventare migliori. La borsa di studio deve essere uno stimolo a raggiungere obbiettivi importanti.

Ed ecco che anche quest’anno, per l’ottavo anno consecutivo, il Rotary Valtidone ha voluto dare questo riconoscimento agli allievi che si sono maggiormente distinti. Alla cerimonia che si è svolta nella sala polifunzionale dell’istituto Don Orionei, sono intervenuti oltre al direttore del centro prof. Giovanni Bigoni, il Presidente del Rotary Mirco Valla, il sindaco di Borgonovo Pietro Mazzocchi, Patrizia Calza Consigliere provinciale, la Preside dell’Istituto comprensivo di Borgonovo V.T. i rappresentani dell’associazione ex allievi Schenardi (Presidente) e Botteri, che da venticinque anni organizzano la manifestazione.

Ricordiamo che la Borsa di studio per il corso per meccanici è stata donata dalla signora Luisella Rampini in memoria dell’insegnante Anna Delfanti, che per alcuni anni è stata docente all’istituto.

I premiati sono risultati:

OPERATORE MECCANICO

1^ AMMARI YASSIR – 2^ LOUHICHI ANIS – 3^ CHERIF AZER

Menzione speciale: MERDANOVIC ADNAN e UCH-CHARBANY ALI

OPERATORE SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICO

1° KOCI MATEO – 2° ALIU SKENDER – 3° ex-aequo MANSTRETTA ALEX e QUEBA MANE’ LAMINE

Menzione speciale: CHIKHAOUI RASLANE

OPERATORE GRAFICO

1° RENDON VACA FABIO ENRIQUE – 2° CHIMENTI ANTONIA ANNARITA – MITREVA ALEKSANDRA

Menzione speciale: POGGI RICCARDO