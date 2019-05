Dal Rotary Valtidone un’auto attrezzata per il centro socioriabilitativo per disabili “Camelot”

Gruppo Piacentino

Donata dal Rotary Valtidone al centro socioriabilitativo per disabili “Camelot” un’autovettura

“CAMELOT” è un centro socioriabilitativo diurno e residenziele per disabili adulti, collocato nel ex Ospedale di Borgonovo V.T. La struttura è stata inaugurata nel 2013 e ha come finalità quella di promuovere la qualità della vita degli ospiti, attraverso un approccio di carattere educativo riabilitativo, che sostenga il benessere psico-fisico e materiale, l’accresimento personale, l’autodeterminazione e l’inclusione sociale degli ospiti.

Il centro, prima collocato a Castelsangiovanni, è stato progettato tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, con particolare attenzione alla personalizzazione degli ambienti nonchè al miglioramento delle delle condizioni alberghiere, garantendo prevenzione, sicurezza, igiene e protezione ambientale.

Alle consuete attività giornaliere (assistenza, cura e igiene, uscite quotidiane per acquisti personali, uscite settimanali a gruppi per socializzazione), si affianca la possibilità di utilizzo di una palestra attrezzata e la messa a disposizione di una mensa con veranda, un atelier ed un ampio soggiorno. Di grande valore è anche il contesto, particolarmente tranquillo circondato dal verde, in zona collinare e poco distante dal centro del paese.

I costi per la riqualificazione del centro sono stati sostenuti dall’Ausl e dalla Regione, mentre per l’allestimento e l’arredo dei locali c’è stata una vera e propria cordata di solidarietà: famiglie, aziende ed associazioni, tra cui il Rotary Valtidone, del territorio hanno partecipato alle spese, dimostrando grande sensibilità e apprezzamento del servizio.

Quest’anno a Camelot serviva un’auto attrezzata e il Rotary Valtidone, grazie all’impegno dei soci in varie attività e al contributo del Distretto, è riuscito a raggiungere lo scopo. In questi giorni, una delegazione del club con il Presidente Mirco Valla, è stata consegnata un’auto nuova particolarmente attrezzata ai funzionari della struttura, era presente anche il sindaco di Borgonovo Pietro Mazzocchi.

Vittorio Zacconi