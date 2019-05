Dalla Lombardia alla Sicilia in bici per ricordare il collega finanziere scomparso, venerdì tappa a Piacenza

In memoria di un finanziere prematuramente scomparso, a causa di un infarto, un collega percorrerà l’intera penisola in sella alla sua bicicletta.

Venerdì 31 maggio il Vice Brigadiere della guardia di finanza Daniele Battelli, in servizio al comando provinciale di Rimini, inizierà un viaggio “in solitaria”, con partenza da Milano ed arrivo previsto per sabato 8 giugno a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), per ricordare Giuseppe Bucolo, morto improvvisamente durante il 21° corso per Sovrintendenti.

Il programma prevede otto tappe, da Milano, dove Bucolo prestava servizio, per passare da Bari, dove è deceduto, e terminare al cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto, ove è stato seppellito. Battelli farà tappa anche a Piacenza nella mattinata del 31 maggio, e durante passaggio nella nostra provincia sarà accompagnato da una pattuglia di finanzieri piacentini con una breve sosta al comando provinciale per un saluto con il comandante – Colonnello Daniele Sanapo – ed altre Fiamme Gialle; quindi ripartirà alla volta di Bologna, dove si concluderà la prima tappa.

Le tappe successive seguono il seguente calendario:

– sabato 1 giugno: Bologna – Ancona;

– domenica 2 giugno: Ancona – Pescara;

– lunedì 3 giugno: Pescara – San Severo di Foggia;

– martedì 4 giugno: San Severo di Foggia – Bari;

– mercoledì 5 giugno: Bari – Trebisacce;

– giovedì 6 giugno: Trebisacce – Catanzaro;

– venerdì 7 giugno: Catanzaro – Reggio Calabria;

– sabato 8 giugno: Messina – Barcellona pozzo di gotto.

L’iniziativa, in collaborazione con l’Associazione “Tutti per Fabio” Onlus e con diverse Associazioni del territorio, non solo lombarde, si occuperà della raccolta di donazioni, offrendo una maglietta realizzata per l’evento. Tutto il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) da donare ad un Comune della Provincia di Milano. Le associazioni forniranno anche continua assistenza per tutta la durata del viaggio. L’iniziativa è supportata anche dai colleghi, in particolare quelli del XXI Corso VVBB Di Bari e da tutti coloro che vorranno sostenerla.

https://www.facebook.com/uncuoreintourpergiuseppe