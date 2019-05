Detersivo nell’acqua minerale per avvelenare il marito, denunciata una 59enne

Tenta di avvelenare il marito mettendo del detersivo nell’acqua minerale. Sarebbe questa la vendetta attuata da una donna di 59 anni, residente a Bobbio (Piacenza), nei confronti del consorte 62enne intenzionato a separarsi.

E’ la vicenda portata alla luce dai carabinieri di Bobbio, dopo che l’uomo – avvertiti sintomi di avvelenamento – si era recato all’ospedale del comune della Val Trebbia. Qui, allertati dal personale del servizio 118, sono intervenuti i militari: secondo quanto riferito, il 62enne, che lamentava bruciore allo stomaco e forte nausea, aveva ingerito acqua minerale da una comune bottiglia presente in casa avvertendo immediatamente uno strano e disgustoso sapore.

I successivi accertamenti effettuati, sulla scorta delle indicazioni fornite dal malcapitato, hanno permesso di ricostruire la vicenda che inizialmente si presentava come un apparente incidente domestico o, al massimo, come un caso di alterazione alimentare.

In realtà – riferisce l’Arma – è emerso che l’uomo viveva un momento di forte crisi coniugale: la moglie 59enne non avrebbe accettato questa situazione e già nei giorni precedenti avrebbe mostrato chiari segni di insofferenza. E così la donna, messa alle strette dai militari, ha ammesso di non accettare la decisione presa dal coniuge di separarsi e di aver volontariamente alterato l’acqua minerale contenuta nella bottiglia presente in casa per l’uso corrente, con l’aggiunta di detersivo per il bucato.

Per la moglie è scattata dunque la denuncia per lesioni personali aggravate “con mezzo venefico” ai danni del coniuge convivente ed un provvedimento d’urgenza di allontanamento dalla casa familiare. L’uomo, dopo le cure del caso, è stato dimesso dall’ospedale di Bobbio.