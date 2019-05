“Il dilemma della dieta mediterranea: carboidrati o grassi?” Il convegno

“Il dilemma della Dieta mediterranea: carboidrati o grassi? E quali?” è il titolo del convegno organizzato dall’Associazione Laureati in Scienze Agrarie e Forestali di Piacenza in programma venerdì 31 maggio con inizio alle ore 17,15 alla Sala Panini di Palazzo Galli in via Mazzini a Piacenza.

L’evento si svolge con il patrocinio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Amministrazione Provinciale, del Comune e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, oltre che in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la Banca di Piacenza l’Associazione Ricercatori Nutrizione Alimenti e il Consorzio Salumi DOP Piacentini.

Alsaf nel quadro dell’attuazione del programma di attività culturali 2019, punta ad affrontare in modo divulgativo un tema di grande interesse. “Abbiamo promosso questo momento di riflessione – ha spiegato Giuseppe Bertoni, presidente Alsaf – per far luce sul corretto utilizzo della dieta mediterranea. La nostra attenzione si focalizzerà quindi su ciò che rappresenta la dieta mediterranea per rendere ottimale l’alimentazione.

Il programma del Convegno, presieduto dal Professor Gianfranco Piva, è particolarmente ricco di temi di estrema attualità: dopo il saluto del Presidente di Alsaf , Professore Giuseppe Bertoni, e del Dott. Augusto Pagani, Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, seguiranno gli interventi del Professor Massimo Cocchi dell’Università di Bologna su “Grassi buoni e grassi cattivi: dal mito alla realtà”. Successivamente il Dottor Gianluca Giuberti svolgerà il tema su “I carboidrati con effetti salutari (fibra, glucani ecc.) e i carboidrati a rischio (alto indice glicemico)”.

Farà seguito l’intervento della Dottoressa Mara Negrati, su “La Dieta Mediterranea per la prevenzione dei tumori”, mentre il Dottor Oreste Calatroni, medico di base e Dietologo, affronterà il tema “Considerazione su dieta Mediterranea, Vegetariana e Vegana”. Successivamente verranno proposti gli interventi programmati da parte del Professor Aldo Prandini dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza su “Interventi per modificare la composizione acidica di carni, latte e uova” e per concludere il Dottor Emanuele Cereda dell’UOC Dietetica e Nutrizione Clinica Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia parlerà dei “Salumi DOP Piacentini quale ruolo nella dieta?”.