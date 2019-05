Disagi al traffico per il Giro, ma piacentini disciplinati: solo dieci vetture rimosse

Grande entusiasmo per il passaggio nel piacentino dell’undicesima tappa del Giro d’Italia. Il gruppo è transitato nella nostra provincia dopo le 14, per lasciarla poco prima delle 15.30 con il passaggio in Lombardia.

Tanti i cittadini che hanno voluto salutare la carovana rosa lungo il percorso; intenso il lavoro dei volontari – circa 200 – e delle forze dell’ordine per consentire il passaggio dei ciclisti senza problemi e regolare la viabilità urbana.

Tante le limitazioni al traffico in vigore già dalla mattinata, che non hanno mancato di creare disagi e rallentamenti alla circolazione, con conseguenti lamentele. I piacentini si sono però dimostrati disciplinati: sono state solo dieci le autovetture rimosse dalla polizia municipale lungo tutto il tratto cittadino interessato dalla corsa. Nessun’altra contravvenzione è stata elevata.

Segno questo di come il sistema di avvisi alla popolazione – attivato dal Comune anche via telefono, con un messaggio registrato che ha raggiunto i cittadini, e tramite volantini lasciati sulle vetture e recapitati via posta – abbia funzionato, come sottolineano dal comando di via Rogerio.