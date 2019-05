Domenica “Piccoli Comuni in Festa” a Coli

Il giorno della festa della Repubblica è ancora più allegro quest’anno per la Val Trebbia: nel comune di Coli (Piacenza) è in programma una giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio, nell’ambito dell’iniziativa nazionale di Legambiente “Piccoli Comuni in Festa-Voler Bene all’Italia” .

Legambiente Val Trebbia e Piacenza, i Bagai ad Cor, Io Non Ho Paura Del Lupo, il Parco Avventura Val Trebbia, l’Ostellone di Coli e il Comune di Coli si sono attivati in sinergia per far conoscere “la straordinaria tipicità del territorio, fatta di persone, cultura, paesaggio e tradizioni”.

Di seguito il programma completo:

10.30 – accoglienza presso Ostellone di Coli e apertura banchetti con vendita di prodotti locali

11 – presentazione del programma della giornata

11.30 – presso Ostellone di Coli, una presentazione delle Aree di Interesse Ambientale e Culturale del Comune di Coli, a cura di Marco Rossi (I BAGAÏ AD CÖR)

12 – apertura punto ristoro presso Ostellone di Coli , con musica dell’Appennino suonata da Franco Guglielmetti, Gabriele Dametti e Maddalena Scagnelli

14 – tanti appuntamenti, tra cui: “Tra praterie e paludi in un Sito di Interesse Comunitario: visita alla Sella dei Generali alla ricerca della flora e fauna spontanea (con Marco Rossi e Angelo Battaglia-naturalisti) ; camminata verso Faraneto e ritorno (prenotazione obbligatoria, a pagamento contattare LISA,guida ambientale, al 331 8684837 ); giochi e intrattenimento per bambini dai 6 ai 12 anni con Silvana Allesti

16.30 – “Uomini e Lupi. Una convivenza possibile?”, intervengono Daniele Ecotti (Ass. “Io non ho paura del lupo”) e Elena Gabbi (allevatrice)

17 – Concerto “Serenin” degli enerbia presso il Chiostro del Duomo a Bobbio

“Durante la giornata – conclude Legambiente – verranno distribuiti buoni sconto da utilizzare al Parco Avventura Val Trebbia, che nello stesso giorno riapre l’attività dopo i gravi danni provocati dal maltempo autunnale delle scorse due annate. I titolari hanno messo grande impegno nella ricostruzione, ricavandone un Parco ancora più completo e divertente di prima, per tutte le età. Si prospetta una giornata completa per tutte le età e per tutti i gusti, ricca di spunti interessanti per conoscere e apprezzare un territorio che ha bisogno di essere frequentato, amato e valorizzato”.