Don Basini amministratore di S. Giuseppe Operaio, dopo le dimissioni di don Segalini

Con Atto Vescovile in data 27 maggio don Giuseppe Basini, vicario episcopale per il vicariato comuni di Piacenza e Gossolengo, Prevosto di Sant’Antonino in Piacenza, mantenendo i precedenti incarichi, è stato nominato amministratore parrocchiale della parrocchia di San Giuseppe Operaio in Piacenza.

Lo comunica la Diocesi di Piacenza-Bobbio. Svolgerà tale ufficio in stretta collaborazione con mons. Luigi Chiesa, Vicario Generale della Diocesi.

La decisione è stata assunta dopo le dimissioni di don Stefano Segalini, rassegnate nei giorni scorsi.