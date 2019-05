Due incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, si sono verificati nel pomeriggio di venerdì a Piacenza, poco dopo le 17.

Il primo, all’incrocio tra via Pavia e via Montebello, ha visto coinvolte tre vetture, che si sono scontrate per cause in corso di accertamento: sul posto i soccorsi con le ambulanze di Croce Rossa e Croce Bianca, insieme all’automedica e i vigili del fuoco. Due i feriti condotti al pronto soccorso, un bambino di cinque anni e una ragazza, non in gravi condizioni. Disagi alla circolazione, con tre bus rimasti bloccati.

Contemporaneamente i soccorsi sono intervenuti anche in via Radini Tedeschi, all’incrocio con via Manzi (foto sotto), dove due vetture si sono scontrate violentemente. Una persona è stata trasportata al pronto soccorso dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio, sul posto insieme all’autoinfermieristica e ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle vetture: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

La dinamica di entrambi gli incidenti è al vaglio degli agenti della polizia municipale.