In Duomo a Piacenza Novena per il Beato Scalabrini

Da giovedì 23 maggio nel Duomo di Piacenza partirà una novena per il Beato Giovanni Battista Scalabrini.

L’iniziativa è promossa dalle Suore missionarie scalabriniane in preparazione della festa liturgica del padre dei migranti Beato Scalabrini del prossimo primo giugno. L’appuntamento è alle 17.30 di tutti i giorni, fino al 31 maggio (escluso sabato 25), davanti alla sua urna.

Le suore invitano tutti, in particolare i piacentini e i migranti, a recarsi all’urna del Duomo. Chi si trova lontano da Piacenza può collegarsi a distanza, attraverso la webcam visibile al sito www.scalabriniane.org. La novena è possibile grazie alla collaborazione della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

“E’ possibile inviare intenzioni di preghiera anche attraverso Facebook, sulla pagina ‘Scalabriniane Europa’, che poi saranno lette durante la novena – ha sottolineato suor Milva Caro, superiora provinciale -. Ringraziamo la Diocesi per l’apertura di questo momento di preghiera, segno di comunione e di stima profonda per il suo illustre pastore che tanto ha amato la sua Diocesi. Crediamo come questo momento di raccoglimento, oggi, possa preparaci al meglio per la giornata in memoria del Beato Scalabrini, padre dei migranti”.