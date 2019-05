Apertura eccezionale degli sportelli per ritiro tessere elettorali e carte d’identità

In occasione delle elezioni europee in calendario domenica 26 maggio, gli Sportelli Polifunzionali Quic di viale Beverora garantiranno un servizio straordinario per consentire il rilascio delle tessere elettorali e delle carte di identità ai cittadini che ne fossero sprovvisti.

GLI ORARI – Al consueto orario, in cui verranno svolte senza variazioni le normali pratiche d’ufficio – mercoledì dalle 8.15 alle 13.30, giovedì dalle 8.15 alle 17, venerdì dalle 8.15 alle 13.30, sabato dalle 8.15 alle 12.15 – si aggiungeranno le seguenti aperture eccezionali: venerdì 24 dalle 13.30 alle 18, sabato 25 dalle 12.15 alle 18, domenica 26 dalle 7 alle 23.