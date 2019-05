Europee e comunali, è il giorno del voto: 303 seggi aperti dalle 7 alle 23

Elezioni europee e comunali in 30 centri della provincia di Piacenza: si vota dalle 7 alle 23.

Nella giornata di domenica sono tre le rilevazioni dell’affluenza: alle 12, alle 19 e al termine delle 23.

IN AGGIORNAMENTO

Lo spoglio si svolge in due tempi: alle 23 non appena chiusi i seggi si scutineranno solo le schede delle europee, per le comunali bisogna attendere le 14 di lunedì 27 maggio.

PiacenzaSera.it lo seguirà in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

Alle europee si votò nel 2014: 5 anni fa la tornata era sganciata dalle comunali e l’affluenza defintiva in provincia di Piacenza arrivò al 65,71 per cento, 8,86 punti in meno dal 2009.

Scheda marrone per la consultazione europea, con 221.170 elettori in provincia di Piacenza (303 sezioni) di cui 107.312 uomini e 113.858 donne.

Scheda azzurra invece per le comunali: ecco la mappa interattiva

In provincia di Piacenza sono chiamati ad eleggere sindaci e consiglieri 87.430 elettori (113 sezioni) di cui 43.184 uomini e 44.246 donne.

Per votare occorre presentarsi ai seggi con un documento d’identità valido e la tessera elettorale.

IL VOTO EUROPEO – TUTTE LE INFO QUI

IL VOTO NEI COMUNI

Si rinnovano 30 comuni su 46, da eleggere anche 332 consiglieri comunali (1113 le sezioni). Complessivamente le liste presentate sono 64, con altrettanti candidati sindaci. I comuni dove è stata presentata solo una lista sono 4: Pianello, Besenzone, San Giorgio e Alseno. Le sfide a tre sono sei (Caorso, Castelsangiovanni, Coli, Lugagnano, Pontedellolio e Pontenure), una è addirittura a quattro (Calendasco) mentre tutte le altre sono a due.

Le donne in corsa sono in netta minoranza, solo 14, e si registrano le sfide tutte al femminile a Gragnano e a Sarmato. Tra domenica e lunedì sapremo se qualcuna delle liste presentate non avrà superato il vaglio delle commissioni elettorali territoriali.

Tutte le liste presenti nei 235 comuni al voto si possono consultare sul sito della Regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni, all’indirizzo https://bit.ly/2YKVEQi realizzato dall’Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale con la collaborazione dell’Ufficio stampa dell’Assemblea legislativa. L’elaborazione dei dati è curata dal servizio statistico della Giunta e dalla Direzione Generale dell’Assemblea legislativa emiliano-romagnola.

All’indirizzo https://bit.ly/2QfZuO6 la mappa interattiva con i risultati delle precedenti elezioni amministrative in Emilia-Romagna, comune per comune.