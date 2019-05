Europee, Ghilardelli (Lega) incontra Confedilizia

Il candidato alle prossime elezioni europee Manuel Ghilardelli (Lega) ha incontrato il Consiglio dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza al quale ha illustrato le attuali criticità dell’Europa e i propri programmi.

Ghilardelli, che si propone come collante tra Piacenza e l’Europa al fine di valorizzare maggiormente il territorio piacentino, ha evidenziato le parti del suo programma che hanno attinenza con la proprietà immobiliare, analizzando le varie problematiche e proponendo alcune contromisure.

In particolare si è intrattenuto sui problemi inerenti gli infelici interventi dell’Europa (tramite l’Ocse, il Fondo monetario, ecc..) in merito alla necessità di operare sulla tassazione immobiliare ed ha rimarcato come l’Italia sia in realtà uno dei paesi con la tassazione più alta in assoluto. Si è parlato anche del rapporto tra le banche e l’Europa e dei danni fatti nel settore con le ingerenze normative di quest’ultima, che hanno minato in modo evidente e rilevante la fiducia dei contribuenti.

Infine si è parlato anche della necessità di creare i presupposti, anche in ambito europeo, affinchè i giovani italiani che si spostano per studiare in altri paesi possano poi tornare ad impiegare le proprie capacità e competenze nel nostro territorio. (nota stampa a firma di Confedilizia Piacenza)