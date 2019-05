Everest, Nani fa il punto dopo la vittoria con la Canottieri “Dobbiamo essere più cinici”

E’ subito tornato il sereno nell’ambiente dell’Everest Piacenza Pallanuoto 2018, quando al termine della sofferta vittoria contro la Canottieri Milano è arrivata la notizia della sconfitta interna dell’Aquatica Torino, che riporta così ad otto i punti di vantaggio dei piacentini.

Un successo importante quello di sabato scorso, arrivato al termine di una partita dove il Piacenza non ha brillato, ma proprio per questo ancora più gradito. La squadra piacentina continua a pagare quella discontinuità di rendimento tipica di un giovanissimo settebello ancora in fase di elaborazione.

Uno dei ragazzi della squadra di Fresia è Federico Nani, classe 2001 e 18 anni ancora da compiere. Con lui abbiamo fatto il punto.

Sabato era una partita delicata da vincere a tutti i costi anche senza rendimenti altissimi e così è stato. Qual è la tua analisi sulla vittoria contro la Canottieri?

Un successo importante per mantenere il secondo posto in classifica e dovrà essere così anche per le partite a seguire, per arrivare tranquilli ad Ostia. Dobbiamo essere più cinici per avere migliore continuità: la promozione va conquistata, in base alla classifica attuale non dobbiamo considerarla acquisita.

Quest’anno hai anche partecipato al campionato Under 20, e anche in quell’occasione sono state offerte prove a corrente alternata. Qual è secondo te il problema e quale la soluzione?

La soluzione è essere grintosi dall’inizio fino alla fine della partita e non perdere mai la concentrazione, anche se siamo a più di 10 reti di differenza; allo stesso modo anche in svantaggio non bisogna perdere la concentrazione, perché il risultato di una partita si può cambiare in ogni momento.

La pallanuoto è uno sport dal continuo contatto fisico, a volte anche pesante; tu che sei molto giovane patisci questo aspetto e, se sì, come sopperisci a questo problema ?

La maggior parte delle volte gli avversari ne approfittano a tenermi con forza, però mi hanno insegnato che quando succede questo devo muovermi così da mettere in difficoltà l’avversario.

Anche tu durante la stagione, negli spazi che ti sei ritagliato, hai offerto il tuo contributo. Ti sentiresti pronto per dare di più o è forse meglio andare per gradi?

Quando ho la possibilità di entrare e dare il mio contributo alla squadra cerco sempre di dare il massimo e fare quello che posso per aiutare, se mi mandano in acqua sono sempre pronto.

Ormai squadra, società e tutto l’ambiente sono proiettati nella speranza di poter arrivare al Centro federale di Ostia il 13 luglio? Ce la farete?

Mancano ancora sei partite nelle quali dobbiamo dare il massimo e portare a casa sempre i tre punti così da aggiudicarci il playoff ad Ostia. La squadra ha tutte le potenzialità per farcela.

Hai scelto uno sport duro, faticoso, praticato in un ambiente non naturale per l’uomo. Quanto ti appassiona questa sportivissima disciplina?

Prima di praticare la pallanuoto ho sempre fatto sport individuali, mai di squadra; in realtà non è stato un colpo di fulmine, solo al secondo anno iniziò a piacermi e da lì decisi di continuare: mi appassiona l’intensità del gioco e il lavoro di squadra.