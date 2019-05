Fallimento Mercatone Uno, presidio a Rottofreno “Domani tavolo al Mise”

Presidio dei sindacati e dei dipendenti di fronte al punto vendita Mercatone Uno di Rottofreno (Piacenza) nella mattinata del 26 maggio. La pioggia non ha fermato la protesta dei manifestanti che fa seguito al recente fallimento in tutta Italia della catena di store di proprietà Shernon Holding srl.

“La prima cosa che abbiamo notato, parlando con colleghi e dipendenti, è che siamo ancora tutti in uno stato confusionale, non ci si rende ancora bene conto di quello che è accaduto – ha spiegato Elisa Barbieri di Filcam Cgil Piacenza – Le difficoltà dell’azienda erano note, ma nessuno si aspettava un esito così repentino, e si sperava che la domanda di concordato potesse essere accettata”.

L’indignazione dei manifestanti cresce quando si pensa alle modalità con cui si è scoperto della chiusura del negozio. “La cosa che più sconvolge è la modalità con cui i lavoratori sono venuti a conoscenza della situazione – evidenziano in coro i rappresentanti dei sindacati – Inaccettabile che un dipendente venga a sapere che la sua azienda è fallita o dai social o da un messaggio whatsapp”.

E per provare a risolvere la situazione, lunedì è in programma un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. “L’incontro al Mise riguarda 1860 dipendenti di Mercatone Uno che lavorano in 55 punti vendita in tutta Italia, più oltre 10mila lavoratori dell’indotto – ha ricordato Vincenzo Guerriero di UilTucs Piacenza – Sono interessate 500 aziende di fornitori che hanno un credito nei confronti della holding di 250milioni. Confidiamo che domani si possa trovare una chiave per risolvere la situazione”.

“Siamo in attesa dell’incontro per verificare se ci siano le condizioni di riapertura del negozio e quindi per avere rassicurazioni sul futuro occupazionale di queste persone” – ha ribadito a tal proposito Francesca Benedetti di Fisascat Cisl Parma e Piacenza.

La situazione di incertezza, oltre ai dipendenti, riguarda anche i numerosi clienti, i quali hanno versato acconti per i prodotti di Mercatone Uno, e, ad oggi, non sanno se e quando rivedranno i loro soldi. “Oltre al presidio sindacale stiamo svolgendo un servizio di consulenza per i clienti, i quali sono venuti a chiedere spiegazioni, ma anche a dare solidarietà ai lavoratori – spiega a questo proposito Pino de Rosa di Ugl Terziario – La vicenda non attiene solo il mondo del lavoro, ma è una vicenda sociale importantissima, che coinvolge migliaia di famiglie di dipendenti che hanno perso il lavoro e di clienti che hanno versato dei soldi e devono ricevere ciò che hanno pagato”.



L’assessore Costi: “A fianco dei lavoratori, faremo di tutto per difendere i loro diritti” – “Una decisione sconcertante, un comportamento davvero inaccettabile da parte della società proprietaria Shernon Holding. Non solo per le modalità con la quale è stata annunciata ai lavoratori, ma anche perchè è arrivata a pochi giorni dalla riunione prevista per giovedì prossimo, 30 maggio, a Roma nella sede del ministero dello Sviluppo economico e convocata per studiare insieme ai sindacati un piano di salvataggio e rilancio dell’azienda che al tempo stesso potesse offrire le più ampie garanzia di tutela dei diritti dei lavoratori e di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali”.

“E sconcerta vedere il Governo, dopo mesi passati a garantire l’impegno a fare qualcosa senza che succedesse nulla, fare solo e ancora parole, come quelle di oggi del vicepremier Salvini, improvvisamente deciso a occuparsi lui della cosa, per avere qualche titolo sui giornali alla vigilia del voto”.

Così l’assessore alle Attività produttive della Regione Emilia-Romagna, Palma Costi, dopo la decisione del Tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della Mercatone Uno, la nota catena della grande distribuzione di mobili, con 55 punti vendita e 1.800 dipendenti in tutt’Italia.

“Non possiamo restare inerti – prosegue Costi – di fronte ad una decisione che cancella anni di impegno e di sforzi per il rilancio di un marchio storico dell’Emilia-Romagna e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per intervenire in difesa dei diritti dei lavoratori. Intanto giovedì prossimo sarò al Mise per partecipare in prima persona all’incontro convocato dal ministero”.

“Ci sarò in primo luogo per conoscere da parte della procedura dell’amministrazione straordinaria come sia stato possibile che solo dopo pochi mesi dall’assegnazione dei punti vendita a Shernon Holding si sia precipitati in un nuovo fallimento. Nei prossimi giorni sarà mia cura incontrare i Comuni dove si trovano i negozi acquisiti da Shernon per valutare assieme agli amministratori locali la gravissima situazione di crisi che si apre con il fallimento dell’azienda e il conseguente rischio di perdita di posti di lavoro, oltre all’assoluta mancanza di rispetto dei clienti”.

“Andrò a Roma – conclude Costi – per chiedere al ministro Di Maio come intende intervenire a tutela della rete dei punti vendita e dei lavoratori che da troppi anni vivono nell’incertezza, nonostante i tanti sacrifici fatti per sostenere una fase di procedura concorsuale”.

“Una procedura che puntava al rilancio dei punti vendita e alla salvaguardia dell’occupazione e che sembra finita nel peggiore dei modi dopo nemmeno un anno dal passaggio di proprietà. Saremo al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali e cercheremo come sempre di fare fino il fondo il nostro lavoro per trovare una soluzione a questa vicenda”.