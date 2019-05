Finale scudetto, la Teco Corte Auto cerca la rimonta su Castel Goffredo

Secondo atto della finale scudetto di tennistavolo e la Teco Corte Auto Cortemaggiore è chiamata a ribaltare la sconfitta per 4-1 subìta in gara 1 contro Castel Goffredo. Si gioca domenica (ore 17) a Cortemaggiore, al Palasport di via Brighenti.

“Castelgoffredo – spiega il presidente magiostrino Ettore Dernini – era già favorito prima di cominciare a giocare e lo è, a maggior ragione, dopo il primo successo. Per quanto ci riguarda siamo soddisfatti di quanto abbiamo fatto in questa stagione. Siamo in A1 da otto anni e non ho mai visto una squadra andare in finale con una 16enne titolare. Abbiamo Arianna Barani, che ha contribuito attivamente al raggiungimento dell’obiettivo, e quindi possiamo dire che abbiamo già vinto il nostro scudetto”.

“La sconfitta nel primo match non rispecchia quanto si è visto al tavolo, avremmo anche potuto puntare al pareggio e nel complesso la squadra ha fatto ciò che ha potuto. Confidiamo di riuscire a portare un buon pubblico al Palasport e anche quello sarà un bello stimolo per le ragazze e esprimersi al massimo”.