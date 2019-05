Fiorenzuola dichiara guerra ai mozziconi con la distribuzione di 500 posaceneri

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda lancia una campagna pubblicitaria social, che partirà a breve, dal titolo “Tieni pulita la tua città”.

E’ prevista – spiega una nota del Comune – la distribuzione da parte dell’Amministrazione Comunale di 500 posaceneri tascabili in tutti in bar della città per evitare che le sigarette vengano gettate a terra e sensibilizzare la popolazione sui questo tema.

“Oltre al decoro il progetto ha una valenza ambientale – hanno spiegato il sindaco Romeo Gandolfi e l’assessore all’ambiente Franco Brauner durante la conferenza stampa di presentazione del progetto -, i nuovi posacenere sono ealizzati con materiale plastico e alluminio. Piccolissimi, stanno sul palmo di una mano disponibili in quattro colorazioni diverse: con la bandiera Italiana, bianchi, gialli e blu”.