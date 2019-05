Forza Italia Fiorenzuola a sostegno di Giuseppe Papa

Nella mattinata di sabato 18 maggio a Fiorenzuola si sono incontrati alcuni dei locali esponenti di Forza Italia per la propaganda elettorale delle elezioni europee.

La pioggia ha limitato l’allestimento in occasione del mercato ma non ha impedito la presenza del vicesindaco di Monticelli e unico candidato piacentino azzurro Giuseppe Papa. Il momento è servito per promuovere e sensibilizzare la cittadinanza circa la necessità di partecipare al voto del 26 maggio “nell’intento di garantire all’Europa un nuovo ruolo di protagonismo internazionale e allo stesso tempo essere più vicina al cittadino perseguendo un nuovo e moderno metodo di sovranismo europeo”.

“”Italia Svegliati”, “Una Nuova Europa, Un Nuovo Occidente”, “Apri gli occhi” – spiegano – sono alcuni degli slogan che il partito e il suo leader Silvio Berlusconi stanno diffondendo per le prossime e importantissime elezioni europee. E’ anche un modo per dire No a questo governo gialloverde che sta facendo danni ed è in continuo litigio, oltre ad essere il principale responsabile dell’attuale situazione italiana, in crisi sotto tutti i punti di vista e senza un vero progetto di futuro”.

“La presenza in lista del candidato forzista Giuseppe Papa, attuale vicesindaco nonché coordinatore locale di Monticelli, ci dà una ragione ulteriore per sostenere Forza Italia – proseguono -. In 30 comuni piacentini, inoltre, si voterà per eleggere le Amministrazioni e i Consigli: da parte di Forza Italia Fiorenzuola un nostro “in bocca al lupo” a tutti i candidati e in particolare a coloro che fanno parte del centrodestra e che hanno nel proprio simbolo ‘Forza Italia’. Ci teniamo inoltre a sottolineare come in nessuna lista compare il simbolo del Movimento 5 Stelle che non è mai stata presente (per propria scelta di non presentare una propria lista) nell’amministrazione provinciale”.

Giovedì 23 al mattino verrà allestito un nuovo banchetto a Fiorenzuola in via della Liberazione nei pressi della Chiesa della Buona Morte. (nota stampa)