Avanti Lyons, con l’Accademia basta un punto per la promozione

80 minuti di fuoco al Beltrametti. È quelli che ci si attende dalla Sitav Rugby Lyons, a una sola partita da una agognata e fortemente voluta promozione in TOP 12.

Tra le mura amiche (sabato, ore 15.30) i 23 leoni dovranno difendere il vantaggio maturato nella partita di andata a Calvisano, dove hanno sconfitto l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” per 12-45: un vantaggio largo e sicuramente agevole, che permette ai bianconeri il lusso di poter passare il turno conquistando un solo punto di bonus.

Questi calcoli in realtà interessano poco allo staff tecnico della Sitav Rugby Lyons, come ci spiega Emanuele Solari, capo allenatore della squadra: “I ragazzi sono carichi e di conseguenza anche noi dello staff lo siamo: è una sensazione strana perché siamo sia tranquilli conoscendo le qualità dei nostri ragazzi sia molto tesi, poiché anche l’anno scorso dopo l’andata eravamo in vantaggio e potevamo gestire la situazione ma perdemmo al ritorno in casa senza riuscire a giocare come sappiamo. Non vedo l’ora che arrivi il momento di scendere in campo perché questi dubbi vengano sciolti.”

All’andata la formazione non si presentava al completo, ma nonostante queste defezioni è andato tutto per il verso giusto, per il ritorno ci sarà qualche cambio o si manterrà la formazione migliore possibile? “Assolutamente la formazione sarà la migliore possibile, – prosegue Solari – con praticamente tutti i giocatori a disposizione: in particolare rispetto a sabato scorso rientrano Rapone, così da avere un cambio in più in prima linea, e Arrigo che rientra in panchina”.

“A questo proposito devo ringraziare Samuele Malta, il nostro giocatore più giovane che dopo aver giocato gran parte del secondo tempo della gara di andata tornerà a disposizione dell’Under 18, anch’essa alle prese con i propri playoff. Infine, do spazio a un altro giovane dalla panchina, con Borghi che prenderà il posto di Canderle come secondo tallonatore.”

Uno dei giocatori che più si sono messi in mostra in questo finale di stagione scoppiettante, con i Lyons imbattuti dal 17 marzo e reduci da cinque vittorie di fila, è il trequarti centro Raffaele Della Ragione, che dopo un lungo infortunio è tornato a disposizione per mettere in mostra le proprie doti di gran difensore e attaccante di impatto: “Questa prima stagione coi Lyons è stata molto impegnativa, ho avuto problemi fisici come l’infortunio alla spalla rimediato alla prima giornata di campionato che mi hanno limitato, ma anche molto stimolante: sento che ad ogni allenamento ho imparato qualcosa di nuovo, e questo mi rende molto felice”.

“Partire titolare nella partita di andata è stato qualcosa di speciale, perché in partite come queste ti senti appagato di tutti gli sforzi fatti, delle ore sacrificate a famiglia e amici per dedicarti allo sport che ami. Devo ringraziare lo staff tecnico per la fiducia in me riposta nonostante il mio periodo di indisponibilità e mi hanno spronato a migliorarmi, oltre che allo staff medico, ai preparatori e ai fisioterapisti che mi hanno permesso di arrivare in forma a questi appuntamenti fondamentali.”

Riguardo alla partita di sabato invece: “Non vedo l’ora di scendere in campo, sarà l’ultima partita in casa e c’è qualcosa di importantissimo in palio: penso che tutti i ragazzi Lyons vorrebbero giocare questa partita. Abbiamo lavorato duramente tutto l’anno per questo e non ci faremo influenzare dal risultato dell’andata: è di fatto una finale e ognuno di noi darà il massimo.”

80 minuti che valgono una stagione, dove i calcoli valgono ben poco e dove oltre le qualità tecniche contano tantissimo anche la testa e il cuore. È la gara che può valere un risultato storico per la Sitav Rugby Lyons: la promozione in Top12 e la finale del campionato di Serie A. Un solo ostacolo divide i bianconeri dall’obiettivo: non resta che saltarlo.

Si entra nel mese di maggio e la stagione sportiva è ormai agli sgoccioli. Non per questo però le sfide hanno meno valore, anzi: sono le sfide decisive che valgono un anno intero. Andiamo a scoprire gli appuntamenti del weekend Lyons. Il piatto forte è ovviamente la sfida di ritorno tra Sitav Rugby Lyons e Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, in cui i bianconeri possono assicurarsi la promozione in Top12. Calcio di inizio sabato alle 15.30: tutti al Beltrametti!

Altra sfida playoff è quella che vedrà impegnata l’Under 18, che ospiterà domenica 2 giugno sul Beltrametti 2 il Rugby Jesi nell’ultima gara del barrage che assegna un posto per la finale interregionale. I ragazzi di Bergamaschi e Parmigiani hanno già conquistato il primo posto nel gironcino, rendendo ininfluente questa ultima sfida, e attendono di scoprire la loro avversaria nella finale per il campionato Èlite.

La formazione dell’Under 14, dopo l’ottimo torneo disputato lo scorso weekend si cimenterà in un altro torneo, questa volta presso il campo sportivo del Modena Rugby. Infine i bambini del propaganda saranno impegnati in uno degli appuntamenti ormai classici della stagione: il Torneo Paganardi a Fiorenzuola, nella giornata di domenica.