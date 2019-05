Le proposte di Fridays for future all’attenzione dell’amministrazione comunale di Piacenza

Tre giovani rappresentanti del movimento nato nel nome di Greta Thunberg hanno incontrato in municipio l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi, per consegnargli le proposte ambientali ritagliate per la città.

Francesco Perini, Luca Casana e Daniele Rossetti hanno riassunto le idee espresse dal movimento piacentino che è sceso di nuovo in piazza venerdì scorso.

Tra queste le proposte avanzate, distributori di acqua gratuita in luoghi pubblici, come scuole e biblioteche, per ridurre l’impiego di plastica; la realizzazione del Parco della Pertite; il censimento degli impianti di riscaldamento delle case; la conversione della “flotta” delle auto comunali in veicoli ad alimentazione elettrica, così come quelli per la raccolta rifiuti; la piantumazione un albero per ogni nuova nascita nel comune.

“E’ stato un incontro costruttivo e sereno – ha spiegato Paolo Mancioppi – pieno di contenuti, ho spiegato ai ragazzi che stiamo lavorando per la loro città, quella del futuro”.

“Molte delle loro proposte – continua – sono allineate con le azioni che intendiamo mettere in campo, che sono inserite nel patto dei sindaci a cui il Comune ha aderito per l’abbattimento della CO2 e per migliorare altri parametri ambientali.

Abbiamo già impegni precisi per la riconversione elettrica dei veicoli nel bando per la raccolta rifiuti e ne inseriremo di simili in quello per il trasporto pubblico, vogliamo ridurre l’impatto inquinante dei bus. Inoltre per ampliare la mobilità elettrica c’è già il progetto di installazione di colonnine di ricarica in città”.

“Così come abbiamo già la piantumazione delle piante per ogni nuovo nato, anche se dobbiamo aggiornare il database. Credo che il confronto – conclude Mancioppi – proseguirà anche nei prossimi mesi con il movimento”.