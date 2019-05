Il futuro della Juve passa per Piacenza: vertice Paratici-Inzaghi

Il futuro della Juventus, dopo la conclusione del rapporto con Massimiliano Allegri, passa per Piacenza?

Di certo tra i pretendenti alla panchina bianconera c’è anche l’attuale allenatore della Lazio Simone Inzaghi, fresco vincitore della Coppa Italia. E visto che a dirigere il mercato della Juve c’è un altro piacentino, il direttore sportivo Fabio Paratici, l’incontro fra i due si è tenuto proprio nella nostra città.

Lo scrive il Corriere, che riporta come quella di Inzaghi sia ancora un’opzione fra le tante per la Juve. Tra i papabili ci sono infatti anche altri tecnici assai quotati, ma forse più difficili da raggiungere. L’altro serio candidato è l’allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino, impegnato nella finale di Champions contro il Liverpool. Altro pretendente è Maurizio Sarri, pure lui in Inghilterra sulla panchina del Chelsea.

Chissà se alla fine a spuntarla sarà proprio Simone? Secondo il Corriere sarebbe lui la prima scelta del ds Paratici.