Genitori in Ateneo: in Cattolica incontro di orientamento per le famiglie

Si avvicina l’esame di maturità. E con esso il bivio tra il lavoro e lo studio.

Per aiutare ad affrontare con la giusta consapevolezza una scelta che riguarda il singolo studente, ma che, per la complessità del sistema e per la straordinaria ricchezza delle alternative, coinvolge inevitabilmente anche i genitori, l’Orientamento e Tutorato della sede piacentina dell’Università Cattolica propone, giovedì 30 maggio, alle ore 17.15, “Università Cattolica, ti presento i miei!”.

Dopo la presentazione generale dell’ateneo e dei suoi servizi, con qualche consiglio ai genitori per orientare i figli nella scelta, verranno illustrati i percorsi formativi e l’organizzazione delle facoltà presenti presso l’Università Cattolica di Piacenza.

Le presentazioni dei corsi di laurea si svolgeranno in contemporanea e consentiranno di approfondire i corsi di laurea in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, e Food production management, in Economia aziendale e Doppia Laurea in Management Internazionale (Double degree), in Giurisprudenza: Profilo Diritto e innovazione digitale e Profilo Diritto&Economia ed in Scienze dell’educazione e della formazione.

“Si tratta – evidenzia l’ateneo piacentino – di un’iniziativa che si aggiunge alle attività che l’Orientamento e Tutorato propone per favorire una scelta consapevole del percorso di studi: una serie di interventi che spaziano da quelli più meramente informativi, come gli incontri nelle scuole o i Saloni dell’orientamento, a quelli più formativi, come gli stage, i seminari tematici, i workshop o gli atelier, che favoriscono un contatto precoce e diretto tra gli studenti delle scuole superiori e il mondo dell’Università”.

Dalle 19 è previsto un “aperitivo di orientamento” insieme a docenti e tutor con la possibilità di una visita guidata del campus, di informazioni su contributi, borse di studio e programmi internazionali.

Per maggiori informazioni e per segnalare la propria adesione all’iniziativa, è possibile contattare l’Orientamento e Tutorato al numero telefonico 0523/599186-372-443 o via email: orientamento-pc@unicatt.it.